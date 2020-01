Marc-André Ter Stegen est immobilisé depuis quelques jours en raison d’une blessure à un genou. Sa durée d’indisponibilité reste pour l’instant méconnue. De nombreux bruits circulent à propos du coup qu’il a pris, et celui-ci semblerait suffisamment grave pour qu’une intervention chirurgicale soit envisagée par son club. Toutefois, cette option n’arrange guère l’intéressé. Déterminé à participer au championnat d’Europe avec sa sélection allemande, il exclut pour l’instant toute idée d’un passage sur le billard.

Ter Stegen préfère se faire opérer en juillet prochain



Ter Stegen, qui n’est pourtant que remplaçant au sein de la Mannschaft (derrière Manuel Neuer), estime qu’une guérison naturelle serait plus appropriée au vu du peu de temps qui reste avant l’entame du tournoi continental. C’est ce que croit savoir le quotidien allemand Bild, en précisant qu’il s’agit de sa propre décision et que les responsables barcelonais n’ont pas eu leur mot à dire. Cela étant, on peut imaginer que ces derniers pourraient aussi être satisfaits de ce choix. Cela leur permettrait de compter sur leur principal portier lors des échéances finales de la saison. En revanche, une opération après l’Euro signifierait que Ter Stegen manquera toute la préparation précédant l’exercice 2020/2021.