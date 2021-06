Euro : Tous les chocs du premier tour

Groupe A

🇳🇱 Découvrez notre présentation des Pays-Bas

📋 La liste des 26

🤩 Le grand retour des "Oranje" !

🌟 La star de l’équipe : Memphis Depay

👀 Le joueur à suivre : Wout Weghorst

🔥 Le 11 type

🔮 Notre prono

🏆 #beINEURO pic.twitter.com/0coC8WWxOH

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 9, 2021

3 - Antoine Griezmann a marqué lors de chacun des 3 derniers matches de l'équipe de France - égalant sa meilleure série avec les Bleus 🔥. Orfèvre. @AntoGriezmann pic.twitter.com/FeL84AQU7E

— OptaJean (@OptaJean) June 8, 2021

Le match d'ouverture, dès vendredi soir à Rome (21h), nous permettra d'entrer de plain-pied dans la compétition. Là où le Mondial 2018 nous avait un peu frustrés avec un pauvre Russie - Arabie Saoudite, nous aurons droit à un duel entre un des gros outsiders, la Squadra Azzurra, et les Turcs qui représentent une des plus grandes surprises potentielles., le 17 juin à 18h (deuxième journée), sera le plus gros test pour les Diables Rouges. Une sorte d'Italie - Turquie avec un niveau au-dessus, pour l'une comme pour l'autre tant les Belges font partie des deux ou trois favoris et les Danois sont aux portes du groupe des outsiders. Ces derniers n'ont perdu que deux fois lors de leurs 28 derniers matchs, les deux fois face à... la Belgique.Les Néerlandais, qui ne sont pas loin d'avoir hérité du groupe le plus simple pour les têtes de série, devront toutefois faire face à leur rencontre la plus compliquée dès la première journée : dimanche, à 21h,sera en effet une opposition intéressante afin de jauger la puissance offensive des Oranje de Depay.A l'image des Pays-Bas, les Anglais auront fort à faire d'entrée et tout est réuni pour le piège :, dimanche à 15h, sera un des affrontements majeurs de ce premier tour, pour la revanche de la dernière demi-finale du Mondial (les Croates s'étaient qualifiés aux tirs au but). Et forcément, le 18 juin à 21h,revêtira une symbolique exceptionnelle pour le grand retour des Ecossais.Le samedi 19 juin à 21h, pour le compte de la deuxième journée,sera alléchant à plus d'un titre. Le duel sera avant tout celui du nouveau collectif de la Roja contre Robert Lewandowski, qui voudra porter sa sélection vers l'exploit s'il veut glaner autre chose que la deuxième place dans cette poule.Notre fameux groupe de la mort permettra évidemment à tous les - rares - spectateurs et - nombreux - téléspectateurs européens de savourer trois énormes affiches :dès le mardi 15 à 21h (première journée),le 19 juin à 21h (deuxième journée) et enfinle 23 juin à 21h (troisième et dernière journée).