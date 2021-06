Euro: Thomas Müller (Allemagne) blessé, incertain contre la Hongrie

Le joueur du Bayern Munich souffre d'une blessure à la capsule articulaire du genou. "A l'heure où je vous parle, aucune décision n'a encore été prise sur sa participation au match de mercredi", a déclaré le porte-parole de la Mannschaft Jens Grittner. Müller s'est blessé dans les toutes dernières minutes du match contre le Portugal, remporté 4-2, sur un geste défensif.

Par ailleurs, Mats Hummels et Ilkay Gündogan sont restés à l'hôtel et ne se sont pas entraînés non plus. Hummels est sorti en cours de match samedi, souffrant d'un tendon rotulien, tout comme Gündogan, victime d'un coup sur le mollet. Aucun détail n'a été donné sur leur chance de jouer contre la Hongrie.

Lukas Klostermann (cuisse) et Toni Kroos (fatigue) ne se sont pas entraînés avec l'équipe mais ont suivi un programme individuel. L'Allemagne reçoit mercredi la Hongrie à Munich (21h00) pour la dernière journée du groupe F où tout est encore ouvert. Les deux équipes ont besoin d'une victoire pour avoir toutes les chances de se qualifier.