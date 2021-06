L'équipe de France va disputer mercredi soir son premier match de préparation pour le Championnat d'Europe (11 juin-11 juillet), face au Pays de Galles à Nice. S'ensuivra ensuite une rencontre contre la Hongrie, le 8 juin, avant d'entrer dans la compétition face à l'Allemagne, le 15 juin à Munich. L'ambition générale est d'imiter les Bleus de 1998 et de 2000, vainqueurs de la Coupe du Monde puis du tournoi continental. Alors la France de Didier Deschamps comme sélectionneur, championne du monde en 2018, pourrait signer un doublé. Ce mardi, Le Parisien a dévoilé la possible prime pour les 26 joueurs et les membres du staff - Deschamps, Stéphan, Raviot, Moine - en cas de parcours parfait dans la compétition.

Un total moins élevé que lors de la Coupe du monde en Russie



Ainsi, en cas de victoire finale lors du Championnat d'Europe, en plus de 100% de succès dans la phase de poules, les Bleus toucheraient 340 000 euros par joueur. Dans un entretien accordé au Parisien il y a quelques jours, Noël Le Graët avait exprimé son opinion sur le thème des primes : "Il n’y a pas à discuter des primes. On reste sur le système déjà mis en place lors des précédentes compétitions. Les joueurs se partagent 30% de la dotation globale versée par l'UEFA. Et ensuite, ils font ce qu’ils veulent de la somme."





Le Parisien indique que les joueurs pourront espérer toucher une prime, dans un premier temps, si ils parviennent à franchir la phase de groupes et donc à sortir de la poule F après les rencontres face à l'Allemagne (le 15 juin), la Hongrie (19 juin) et le Portugal (23 juin). À titre de comparaison, suite au sacre obtenu lors de la Coupe du monde en Russie en 2018, les 23 joueurs français et le staff avaient touché près de 400 000 euros. Une prime qui avait été augmentée par la FFF suite au succès final.