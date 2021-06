Euro : A domicile pour la dernière de Joachim Löw, qu'attendre de l'Allemagne ?

Avec déjà trois championnats d'Europe passés sur le banc de l'Allemagne, Joachim Löw, qui quittera son poste, qu'il occupe depuis 2006, à l'issue de cette compétition, aurait de quoi avoir des arguments à faire-valoir, lui qui n'a jamais fait pire qu'une demi-finale (2012 et 2016), au niveau continental, sans oublier la finale en 2008. Oui, mais voilà, la Nationalmannschaft est en pleine reconstruction. Une reconstruction qui dure pour les champions du monde 2014, piteusement éliminés au premier tour quatre ans plus tard, soit en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie.

L'avantage de jouer à domicile



Par la suite, les Allemands avaient également disputé quelques rencontres qui ne resteront certainement pas dans les annales, notamment concernant le côté défensif, et c'est peu de le dire. Comme par exemple, au mois de novembre dernier, lorsque la sélection nationale avait alors été humiliée par l'Espagne (6-0). Et que dire de cette piteuse et historique défaite contre la Macédoine du Nord, au mois de mars dernier (1-2). Cette année, l'Allemagne, seulement douzième nation au classement de la FIFA, ne sera clairement pas favorite. Même si elle aura le privilège de pouvoir évoluer à domicile, et plus précisément du côté de l'Allianz Arena de Munich. Et ce dès ce mardi soir (21h00, beIN SPORTS 1) contre la France, championne du monde en titre, à l'occasion de la 1ere journée du groupe F, avant d'enchaîner ensuite avec le Portugal, champion d'Europe en titre, ce samedi soir (18h00, beIN SPORTS 1), pour finir par la Hongrie, le mercredi 23 juin prochain (21h00, beIN SPORTS 2).

Une position d'outsider



Pour éviter de passer trop vite le flambeau à son successeur, à savoir Hans-Dieter Flick, Joachim Löw va devoir porter ses hommes et tenter de les emmener jusqu'au dimanche 11 juillet prochain, date de la grande finale. En position d'outsider, l'Allemagne va donc essayer de prendre tout son monde de court. Mais pour espérer décrocher un quatrième titre de championne d'Europe, le premier depuis 1996, la Nationalmannschaft va certainement devoir se faire violence. Histoire d'offrir un très beau cadeau d'adieu à Joachim Löw.

Euro 2020 : L'Allemagne, les choses en grand pour la der' de Löw ?