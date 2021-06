Euro 2020 - Wembley peut trembler, la finale délocalisée à Budapest ?

La finale du championnat d’Europe est programmée le 11 juillet prochain. Une rencontre dont Londres devait être la ville hôte avec une première finale disputée à Wembley depuis 1996, mais ce n’est désormais plus une certitude. Les Anglais pourraient perdre ce privilège en raison des restrictions liées au Covid-19.



Même si le virus ne circule plus trop sur son territoire, le Royaume-Uni applique toujours des règles très strictes concernant la quarantaine. Les personnes qui arrivent de l’étranger sont soumises à un isolement de plusieurs jours. Pour les instances continentales, c’est un réel problème, surtout par rapport aux 2 500 invités qu’ils comptent faire venir à ce match. Ainsi, un message clair a été transmis aux Britanniques. S’il n’y a pas allégement de l’arrêté, la finale pourrait se disputer ailleurs. Et plus précisément à Budapest, où il n’y a absolument pas de jauge pour les affluences.

Budapest, comme solution de secours



A travers un communiqué, l'UEFA s'est exprimée sur ce sujet ce vendredi, sans confirmer les menaces de délocalisation : "L'UEFA est ravie que la capacité à Wembley passe à au moins 50 % pour les matches à élimination directe. Pour le moment, nous sommes en pourparlers avec les autorités locales pour essayer de permettre aux fans des équipes participantes d'assister aux matchs, en utilisant un concept strict de test et de bulle qui signifierait que leur séjour au Royaume-Uni serait inférieur à 24 heures et leurs déplacements serait limité aux transports et sites approuvés uniquement. Nous comprenons les pressions auxquelles le gouvernement est confronté et espérons pouvoir parvenir à une conclusion satisfaisante de nos discussions sur la question."

Raheem Sterling fait chavirer Wembley !