La défense des Pays-Bas perd ses deux cadres. Après le forfait de Virgil Van Dijk, indisponible depuis de longs mois en raison d'une blessure au genou avec Liverpool, les Pays-Bas pourraient être confrontés à une nouvelle absence en défense centrale, moins d'une semaine avant le début du championnat d'Europe 2020.

La défense des Pays-Bas en panique

En effet, Matthijs de Ligt souffre de douleurs aux adducteurs et boitait ce samedi à l'entraînement avec les Oranje. Le joueur de 21 ans, évoluant à la Juventus, reste incertain pour disputer la compétition. "Il a déjà eu des problèmes hier (vendredi), donc il ne voulait prendre aucun risque. Nous devons attendre et voir", expliquait le sélectionneur Frank De Boer avant le dernier match de préparation contre la Géorgie, dimanche.



Les Pays-Bas débuteront le championnat d'Europe contre l'Ukraine, à partir du 13 juin à Amsterdam, avant d'affronter l'Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.