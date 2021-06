Euro 2020 : Sabitzer, reculé pour mieux faire briller l'Autriche

A 27 ans, cet ancien attaquant reconverti par Julian Nagelsmann en patron du milieu arrive à maturité. Son contrat avec le RB Leipzig s'achève en 2022 et les recruteurs de plusieurs grands clubs comme Liverpool ou Tottenham ont l'oeil sur lui. Mais pour l'heure, c'est avec "das Team", le surnom de la sélection autrichienne, qu'il entend se montrer à l'Europe entière.

Meilleur Autrichien sur la pelouse lors de la victoire inaugurale contre l'équipe présumée la plus faible du groupe, il a délivré une merveille de passe sur le premier but, marqué par un autre joueur de Bundesliga, Stefan Lainer, de Mönchengladbach (20 des 26 Autrichiens jouent en Allemagne!). Quelques minutes, plus tard, il a servi un autre caviar à Kalajdzic, qui a buté sur le gardien. Son rôle de métronome et de pivot de son équipe est le résultat d'une longue évolution de ce joueur dynamique et compact (1,78 m), sous l'impulsion de Nagelsmann, son brillant coach au RB (futur entraîneur du Bayern).

Première historique pour l'Autriche !

"Envie de créer"

"Je joue depuis un an et demi en 6 ou en 8 (milieu récupérateur ou relayeur), c'est donc normal que je me trouve bien dans cette position", a-t-il expliqué aux journalistes autrichiens, qui avaient l'habitude de le voir dans un registre plus offensif en sélection ces dernières années. "Ça a été un processus progressif, chaque saison j'ai reculé un peu. J'ai beaucoup observé pour comprendre les principes de la position de 6, et je pense que j'ai vraiment progressé grâce à ce poste", a-t-il ajouté. "Ça a changé mon jeu : au centre, tu touches plus de ballons et tu dois prendre des décisions plus rapides", complétait-il au printemps dans une interview au magazine allemand Kicker, "mais j'ai toujours l'envie de créer offensivement, ça reste mon ambition". Ce repositionnement fait qu'il a moins brillé dans la surface adverse, et il reconnaît que le regard des autres lui a parfois paru injuste. "Mais j'ai fini par l'accepter, je joue pour le bien de l'équipe et je ne suis pas obsédé par ma réussite personnelle", dit-il.

"Nous savons ce qui nous attend"

Arrivé du Rapid de Vienne en 2015, à 21 ans, Marcel Sabitzer a grandi avec Leipzig, où il a marqué 52 buts, toutes compétitions confondues, en 227 matches. Monté en Bundesliga après une saison en deuxième division, il a été un pilier de l'aventure du club saxon, vice-champion d'Allemagne dès sa première saison dans l'élite, et demi-finaliste de la Ligue des champions quatre ans plus tard.

Mercredi, c'est sous le maillot de son pays qu'il a une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro, en cas de victoire contre les Pays-Bas. Ce serait une surprise mais Sabitzer est confiant: "Nous abordons ce match avec une bonne sensation. Le staff nous a présenté l'analyse de notre adversaire, nous savons ce qui nous attend. Ce sera un match difficile, mais nous ne voulons pas revenir les mains vides".

Il y a cinq ans, à l'Euro en France, l'Autriche n'avait pas franchi le premier tour. "Nous n'étions simplement pas assez bons, nous avions mérité notre élimination" se souvient-il. Il avait à l'époque 22 ans et évoluait comme attaquant en deuxième division allemande. Depuis, Marcel Sabitzer a grandi. Son ambition et celle de l'Autriche aussi.

Alaba : "On ne va pas se contenter de ces trois points"