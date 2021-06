Euro 2020 : Memphis Depay, l'heure de passer à l'Euro

Pour guider ses jeunes talents à l'Euro, la sélection néerlandaise compte sur Memphis Depay. Même si leur numéro 10 va découvrir cette compétition en même temps qu'eux au moment de recevoir l'Ukraine ce dimanche à Amsterdam (21h00, beIN SPORTS 1), il possède déjà l'expérience des grands rendez-vous. Il est le seul joueur, avec Tim Krul, Daley Blind, Stefan de Vrij, Joel Veltman et Georginio Wijnaldum, qui était présent à la Coupe du Monde 2014, la dernière grande compétition internationale à laquelle les Oranje ont participé.

Au Brésil, l'attaquant de l'OL était devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Pays-Bas au Mondial. Un exploit qui en appelle d'autres cet été lors du rendez-vous continental. Le joueur de 27 ans y sera l'atout offensif numéro 1 de la sélection entraînée par Frank de Boer. Sur ses dix dernières sélections, il a été décisif à onze reprises. Un rendement incroyable qui lui permet d'arriver en confiance à l'Euro. L'attaquant va maintenant devoir confirmer pour transformer les promesses en épopée.

Memphis joue une partie de son avenir

Associé à Wout Weghorst dans un système à deux attaquants de pointe, Memphis Depay y a trouvé ses marques. Le duo qu'il forme avec le grand attaquant de Wolfsburg est très complémentaire. Et source d'espoir pour les Pays-Bas. Malgré de nombreuses absences dont celles de Jesper Cillesen ou Virgil van Dijk, les Néerlandais peuvent aller loin dans cet Euro. Mais pour cela, Memphis Depay devra être brillant. Lui a en tout cas envie de bien faire. « Je ressens, à la fois, pas mal d’excitation et d’impatience. La seule phase finale à laquelle j’ai participé remonte déjà à 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil. Défendre les couleurs de mon pays pour un Championnat d’Europe représente, à mes yeux, un réel bonheur et une vraie fierté.

Pour toutes ces raisons, je ne peux qu’espérer de bonnes choses », a clamé le natif de Moordrecht en conférence de presse. Lors de cet Euro, il joue gros. Autant pour sa sélection qu'il va tenter de replacer sur l'échiquier international que pour son avenir personnel. Courtisé par Barcelone, celui qui sort d'une saison sans compétition européenne avec l'OL a l'occasion de briller à l'Euro pour convaincre ses prétendants au moment où son contrat se termine. En menant ses jeunes coéquipiers loin lors du rendez-vous continental, il pourra prouver qu'il a franchi un pallier à tous les niveaux. Même ceux qu'il découvre.