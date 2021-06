Euro 2020 : Les rivaux Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev, colonne vertébrale de l'Ukraine

A eux deux, le Dynamo (16 titres) et le Shakhtar (13) ont été sacrés 29 fois sur 30 en Ukraine, où le championnat a vu le jour en 1992, après l'implosion de l'URSS. Le seul titre à leur avoir échappé est le premier, remporté par le Tavria Simferopol, le club de la capitale de la Crimée, une partie du territoire ukrainien annexée par la Russie en 2014. Depuis lors, un conflit armé oppose dans le Donbass (est de l'Ukraine) forces ukrainiennes et séparatistes prorusses. Il a fait plus de 13.000 morts.

Les relations houleuses entre Russie et Ukraine se sont d'ailleurs invitées à l'Euro: l'UEFA a dû trancher il y a quelques jours un litige au sujet du maillot porté par les Ukrainiens, jugé "politique" par Moscou parce qu'y figurent une carte de l'Ukraine englobant la Crimée et des slogans qualifiés de "nationalistes".

Polémiques

La politique, cet élément quotidien dans le football ukrainien. Parce que Donetsk se trouve au cœur du Donbass, le Shakhtar a ainsi été contraint à s'exiler ailleurs en Ukraine. Il joue désormais ses rencontres à domicile... au stade olympique de Kiev, l'antre du Dynamo, ce qui n'a pas apaisé les relations entre supporters et joueurs des deux équipes.

A titre d'exemple, l'entraîneur de Kiev Mircea Lucescu, 75 ans, qui a donné en avril son premier titre depuis cinq ans au club de la capitale (les quatre précédents ayant évidemment été remportés par le Shakhtar), a failli ne jamais entraîner le Dynamo. L'annonce de son transfert l'été dernier était si mal passée auprès des supporters de l'équipe de Donetsk, avec laquelle il avait remporté plusieurs championnats et même une coupe de l'UEFA en 2009, qu'il s'était rétracté pendant quelques jours.

La rivalité s'invite souvent en sélection, dont les deux clubs constituent le principal vivier. Pour l'Euro, 17 des 26 convoqués jouent soit pour le Dynamo (10) soit pour le Shakhtar (7), sans compter les anciens de ces équipes.

"Amitié terminée"

En 2016, Andriy Yarmolenko, désormais à West Ham mais alors au Dynamo, avait ainsi retrouvé chez les "Zhovto-Blakytni" (Jaunes et Bleus) Taras Stepanenko, du Shakthar, à qui il avait donné un coup de pied lors d'une bagarre générale. "L'amitié est terminée" avec Yarmolenko, finalement sanctionné de 50.000 hryvnia (environ 1.750 euros de l'époque) d'amende pour l'incident, avait affirmé Stepanenko, ajoutant qu'il essayerait d'oublier le douloureux moment pour le bien de l'équipe nationale.

Les rapports entre les deux joueurs, encore sélectionnés pour l'Euro, se sont désormais apaisés. Et le sélectionneur ukrainien, la légende Andriy Shevchenko estimait l'Ukraine "prête" pour l'Euro quelques jours avant le tournoi. "Les joueurs doivent comprendre que participer à un tel tournoi est une expérience énorme", avait ajouté le Ballon d'Or 2004 avec l'AC Milan, par ailleurs joueur historique du Dynamo. "Les petits détails auxquels beaucoup ne prêtent pas attention peuvent jouer un très grand rôle", avait-il toutefois souligné.

Depuis lors, l'Ukraine s'est inclinée de justesse (3-2) face aux Pays-Bas dimanche lors de son premier match du Groupe C. Elle devra faire beaucoup mieux jeudi contre la Macédoine du Nord, puis lundi contre l'Autriche afin de dépasser la phase de poules de l'Euro pour la première fois de son histoire.

