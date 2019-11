Euro 2020 - Les qualifiés pourraient s’ennuyer…

A deux journées de la fin des éliminatoires, six équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2020: pour certaines comme l’Espagne, la Belgique ou l’Italie, c’est une simple et heureuse anticipation sur l’objectif évident de la participation au grand rendez-vous. Pour la Russie, l’Ukraine ou la Pologne, une élimination aurait aussi été considérée comme un échec, mais il est d’autant plus réjouissant d’être débarrassé dès novembre de ces considérations. Mais alors, à quoi vont bien pouvoir servir les matches à venir ?

Samedi, un choc opposera la Russie à la Belgique, seules nations à être toutes les deux qualifiées dans la même poule. Mais pour le reste, par exemple pour l’Espagne qui enchaîne Malte et la Roumanie à domicile, difficile de ne pas voir autre chose que deux répétitions. Les Roumains, eux, pourraient jouer leur destin lors de cet ultime match à Madrid. La Roja parviendra-t-elle à se motiver suffisamment pour un rôle d’arbitre ? Ce sont les Suédois qui risquent de l’espérer, en fonction donc du résultat du Roumanie-Suède de vendredi qui s’annonce bouillant.

L’Ukraine, en déplacement en Serbie lors de la dernière journée du groupe B, pourrait aussi avoir ce rôle à jouer pour aider le Portugal, mais ça voudrait alors dire que la bande de Cristiano Ronaldo a dérapé contre la Lituanie et/ou le Luxembourg… S’il est évidemment possible de profiter de l’occasion pour tester certains joueurs déjà en balance pour les listes finales, ce n’est pas forcément l’avis de Roberto Moreno, le sélectionneur espagnol : « On ne fait pas d’expérimentations. A chaque rassemblement, on a des informations supplémentaires. Et peut-être que certains qui ne sont pas là seront présents en mars, où ce sera un banc d’essai pour l’Euro. » Mais ce sera aussi la seule date internationale avant la période de la phase finale. Il n’y a jamais vraiment le temps de tergiverser.