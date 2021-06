Euro 2020 - Les Italiens n'ont pas peur des Bleus

Dans des propos rapportés par Tuttosport, le sélectionneur italien Roberto Mancini a a évoqué le nouveau statut de son équipe, après son impressionnante performance mercredi soir contre la Suisse. Suite à deux succès 3-0 et une qualification pour les huitièmes de finale, l'Italie fait désormais figure d’épouvantail. Mais son sélectionneur préfère la jouer modeste.

"La France est supérieure, mais..."

"Dans ce Championnat d'Europe, nous avons la France, le Portugal, la Belgique, a analysé Mancini après la victoire face à la Suisse (3-0) mercredi. Il y a une équipe championne du monde, une championne d’Europe, une autre qui est numéro un au classement Fifa. Ce sont des équipes qui ont grandi avec le temps et qui sont plus avancées que nous. Mais dans le football, tout peut arriver. La chance que j'ai, c'est d'avoir de bons joueurs, a-t-il indiqué. J'essaie de leur expliquer mes pensées. Nous sommes tous ensemble et jusqu'à présent, ils ont tous été très bien. Beaucoup de joueurs sont jeunes, n'ont pas encore joué les Coupes d'Europe et ont beaucoup de marge de progression. La France nous est supérieure (…) mais je le répète, l’Italie peut grandir."