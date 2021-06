Euro 2020 : Les affiches des huitièmes de finale

Rendez-vous lundi 28/06 pour notre 1/8 de finale face à la Suisse ! 👊 #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/76zvuyMm6H

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021

Avec son match nul face au Portugal ce mercredi soir (2-2) et celui entre l'Allemagne et la Hongrie dans le même temps (2-2), l'équipe de France a conservé la tête du groupe F.L'Allemagne, seconde de ce "groupe de la mort", aura un gros morceau à gérer, avec un déplacement à Wembley pour y affronter l'Angleterre, mardi (18 heures). Quant au Portugal, troisième, il devra lui passer un sérieux obstacle avec une opposition face à la Belgique d'Eden Hazard, Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku, dimanche (21 heures).





Les deux premiers huitièmes de finales sont connus depuis quelques jours désormais : Italie-Autriche et Pays de Galles-Danemark. Une autre affiche est à noter, sur le papier, entre l'Espagne et la Croatie, vice-championne du monde en 2018.

Les affiches des huitièmes de finale

Samedi 26 juin, 18h : pays de Galles-Danemark (à la Johan Cruyff Arena) ; 21h : Italie-Autriche (à Wembley)Dimanche 27 juin, 18h : Pays-Bas - République tchèque (à la Puskas Arena) ; 21h à Séville: Belgique-Portugal (à la Cartuja)Lundi 28 juin, 18h : Croatie-Espagne (à Copenhague) ;Mardi 29 juin, 18h à Londres: Angleterre-Allemagne; 21h à Glasgow: Suède-Ukraine