Euro 2020 - L'empire du milieu bleu

Paul Pogba

INCROYABLE !!! Antonio Rüdiger a mordu Paul Pogba dans le dos en plein match !

N'Golo Kanté

On est loin, très loin de la "Pioche" de la fin de saison à Manchester United, qui commençait à nous faire peur en vue de cet Euro. L'ancien joueur de la Juventus a rayonné sur cet Allemagne - France, avec pas moins de trois records sur le match :. Son avant-dernière passe sur le but refusé de Benzema aurait mérité meilleur sort. Dès le départ, et même dès l'échauffement, on l'a senti habité. L'expérience des grands matchs commence à devenir indéniable chez lui, à l'image de son Mondial 2018 réussi dans les grandes largeurs.



Ce n'est plus une surprise, mais le milieu de terrain de Chelsea a eu son rayonnement habituel à l'occasion de ce choc de la première journée. Il a gratté sans cesse des ballons, en faisant traîner son pied avec cette science du placement qui n'appartient qu'à lui. Dès la première période, lui aussi cumulait les meilleures performances de la rencontre : le plus de passes tentées (29), le plus de passes réussies (25) et le plus de ballons touchés (41). Au niveau de sa fin de saison en club, et en étant entouré de la sorte, il peut forcément apporter immensément aux Bleus.



Adrien Rabiot

En première période, il avait, ce qui représentait le meilleur total lors de ce premier acte. Tout près de doubler la mise en seconde période, en trouvant le poteau extérieur gauche alors que Manuel Neuer semblait battu, le joueur de la Juventus a prouvé sur ce choc qu'il avait énormément progressé en maturité. Il sait désormais jouer sa partition et apporter son écot dans un match de ce type, ce qui justifie la décision de Didier Deschamps de le rappeler en bleu et de le préférer à Tolisso en tant que titulaire.