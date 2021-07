Euro 2020 : Le coaching perdant de Gareth Southgate

En 1996, Gareth Southgate avait été un des responsables de la défaite anglaise en demi-finale de l'Euro avec son tir au but raté contre l'Allemagne à Wembley. 25 ans plus tard, son coaching a peut-être couté la victoire des Three Lions lors de la finale à domicile du rendez-vous continental face à l'Italie (1-1, 3 tab à 1). Malgré l'ouverture du score précoce de Luke Shaw, les Anglais ont été dominés pendant presque 120 minutes.

Devant au score dès la troisième minute, ils se sont contentés de subir pendant la majeure partie de la rencontre. A part le but du latéral de Manchester United, les coéquipiers d'Harry Kane n'ont pas cadré le moindre tir. Pire encore, ils ont abandonné la possession du ballon à la Squadra Azzurra et se sont exposés à une sanction qui est finalement arrivée avec l'égalisation de Leonardo Bonucci en seconde période.



Gareth Southgate a eu tout faux

L'Angleterre a été trop frileuse pour espérer soulever le trophée Henri Delaunay. Même pas réveillée par l'égalisation italienne, elle a accepté de voir son destin lui échapper. Gareth Southgate en a été en partie responsable. Et pas seulement parce qu'il a tout misé sur la solidité d'une défense qui avait fait ses preuves depuis le début de l'Euro. Le sélectionneur anglais a attendu la 120eme minute pour faire entrer en jeu Marcus Rashford et Jadon Sancho. Les deux attaquants semblaient pourtant avoir les atouts et la vitesse pour déstabiliser une défense italienne bien organisée. Frais, ils auraient pu faire la différence bien plus tôt. Gareth Southgate a finalement voulu profiter de leur fraîcheur pour avoir des tireurs lucides pour la séance de tirs au but.

Et il a eu tout faux. Si la rencontre a basculé avec eux, ça n'a pas été en faveur des sujets de sa Majesté. Les deux entrants ont manqué de rythme. L'attaquant de Manchester United a envoyé sa tentative sur le poteau droit de Gianluigi Donnarumma quand son futur coéquipier à Old Trafford a buté sur le dernier rempart italien. Comme en 1996, l'Angleterre a vu son rêve de ramener le football à la maison s'envoler lors d'une cruelle séance de tirs au but. Et une nouvelle fois, Gareth Southgate en a été en partie responsable.