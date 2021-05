Euro 2020 : Laporte officiellement sélectionné avec l'Espagne !

Luis Enrique a donné sa liste pour l'Euro 2020 ! Et elle est riche en enseignements. Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, est convoqué par la Roja comme attendu depuis quelques jours. Le défenseur passé par Bilbao et snobé par Didier Deschamps chez les Bleus a donc opté pour l'Espagne au niveau international. L'autre surprise de la liste est l'absence de Sergio Ramos pour cause de blessure. Le patron de la défense espagnole va rater pour la première fois une compétition internationale avec l'Espagne depuis la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Par ailleurs, cette liste se distingue également par l'absence de joueur évoluant au Real Madrid.

