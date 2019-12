Ronald Koeman, sélectionneur des Pays Bas, estime que la Belgique, qui truste la première place du classement FIFA, sera la nation à surveiller lors du prochain Euro :« C’est assez large. L’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, la France appartiennent au groupe de favoris. Le Portugal va toujours loin, et la Croatie est performante dans les tournois. Si je dois nommer un favori, c’est la Belgique. Cela doit arriver maintenant, avec ce groupe. Ils ont l’expérience des grands rendez-vous, que nous n’avons pas encore», a analysé le sélectionneur batave. Pour rappel, l'Euro 2020 sera la première compétition internationale des Oranjes depuis 2014 et le Mondial au Brésil.



Les Néerlandais affronteront l'Ukraine, l'Autriche et un barragiste dans le groupe C, chaque fois sur la pelouse de la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam. « C'est génial de pouvoir jouer trois fois à domicile. Nous avons prouvé que nous étions capables de gagner contre n'importe quel adversaire. Je pense que les autres équipes n'apprécient pas spécialement nous affronter », a ajouté Koeman dans les pages de Voetbal International.