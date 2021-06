Une saison 2020-2021 à oublier pour Donny Van de Beek, après un lourd transfert de 39 Millions d'euros en partance de l'Ajax pour le club anglais de Manchester United, le Néerlandais de 24 ans a eu du mal à s'adapter et se faire une place dans le onze de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Le batave n'a été titulaire qu'à seulement cinq reprises en championnat pour un temps de jeu famélique de 1456 minutes cette saison toutes compétitions confondues, on peut voir que l'ex Ajacide peine à s'imposer à Manchester.

Plein d’espoir de retrouver la sélection néerlandaise dans laquelle il a aussi perdu sa place dans le onze type, il souhaitait se relancer au Championnat d'Europe avec les Pays-Bas qui a une des poules les plus abordables de la compétition (Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord).



Malheureusement pour le natif de Nijkerkerveen, une blessure à l'aine l'a contraint à déclarer forfait pour le championnat d'Europe et son retour est prévu après la compétition, à partir du 12 juillet. Son sélectionneur Frank De Boer a d'ailleurs décidé de ne pas le remplacer, et préfère s'appuyer sur les autres joueurs de la liste des 26 qu'il a sélectionnés, son absence donnera sûrement plus de temps de jeu aux jeunes prodiges de l'Ajax et de l'AZ Alkmaar, Ryan Gravenberch 19 ans et Teun Koopmeiners 23 ans. Ce dernier est d'ailleurs convoité par l'Atalanta, il pourrait y rejoindre son compatriote Marten de Roon.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏

— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Un retour espéré en meilleure forme du côté d'Old Trafford

Du côté de Manchester United, le club a fait aussi un communiqué sur son site internet et ses réseaux sociaux, les mancuniens apportent des précisions sur le jeune batave : "Le joueur de 24 ans s'est battu pour surmonter une blessure à l'aine et a dû admettre sa défaite dans ses tentatives pour être en forme et pour représenter son pays." Le club espère aussi, tout comme les supporters, qu'il reviendra guéri à la reprise : "Espérons qu'il sera en pleine forme lorsqu'il devra revenir pour la pré-saison au complexe d'entraînement Aon."