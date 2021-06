Espagne : Luis Enrique très heureux de la qualification

Au terme d'une rencontre à couper le souffle, l'Espagne s'est imposée face à la Croatie après la prolongation (5-3), validant ainsi sa qualification pour les quarts de finale du Championnat d'Europe, face à la France ou la Suisse, vendredi soir à Saint-Pétersbourg. Après le match, Luis Enrique a livré certains de ses sentiments à la presse, valorisant la prestation de son équipe, qui menait au score 3-1, avant d'être reprise à 3-3, puis qui a su faire la différence par la suite. "Ce fut un match épique, il y a eu de tout. Les joueurs ont montré une belle capacité pour se refaire et pour surmonter les adversités. Après une erreur, Unai (Simon, ndlr) a donné une leçon à tout le monde que ce qui est important, c'est l'attitude qu'on a après l'erreur. Il a de la personnalité. Et ce Alvaro Morata, c'est le Alvaro que j'aime, il supporte des choses qu'aucun d'entre vous n'aimerait supporter. Je suis très content pour lui", a expliqué le sélectionneur de la Roja, dans des propos relatés par AS.

"Celui qui veut nous battre devra très bien jouer"

Globalement, l'ancien entraîneur du Barça a jugé que son équipe avait su se montrer supérieure à Luka Modric et ses coéquipiers, en adressant un message, sans doute destiné à son futur adversaire en quart de finale du tournoi continental. " Nous avons été supérieurs à la Croatie depuis le début, mais nous avons encaissé le but après avoir raté deux grosses occasions, l'une de Koke et l'autre de Morata. Mais l'équipe s'est battue, elle y a cru et le match nous laisse beaucoup de choses positives. Cette équipe nationale a un potentiel de buts et joue bien au football. Celui qui veut nous battre devra beaucoup courir et très bien jouer", a-t-il expliqué.