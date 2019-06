Aux commandes du groupe F des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Espagne reçoit la Suède ce lundi soir pour compléter son carton plein.

Pour l’occasion, De Gea et Morata sont relégués sur le banc, au profit de Kepa dans le but et de Rodrigo en attaque.

Le onze de départ espagnol: Kepa - Carjaval, Ramos, Martinez, Alba - Parejo, Sergio, Fabian - Asensio, Rodrigo, Isco.