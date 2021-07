Dolberg en sourirait presque

Kasper Dolberg n'avait pas joué une minute lors des deux premiers matchs de l'Euro. Sorti du chapeau une première fois lors de la dernière demi-heure contre la Russie, pour cette victoire décisive (4-1) afin de clôturer le groupe B en boulet de canon, l'attaquant niçois de 23 ans a été titularisé en huitièmes de finale devant le Pays de Galles, afin de remplacer Yusuf Poulsen indisponible.

Grand bien en a pris au sélectionneur Kasper Hjulmand : auteur d'un doublé lors du succès 4-0, l'ancien buteur de l'Ajax a récidivé samedi en quarts face à la République Tchèque (2-1). Depuis, Yusuf Poulsen n'a pas récupéré sa place et il serait étonnant que Dolberg ne soit pas lancé d'entrée pour une troisième fois consécutive, mercredi à Wembley contre l'Angleterre.



Toutefois, le grand taciturne n'a visiblement pas apprécié de devoir sortir dès l'heure de jeu, et la rentrée de Yusuf Poulsen a fait du bien au Danemark, tandis que Dolberg n'a pas été très en vue en dehors de son but. Sa nouvelle titularisation n'est donc pas non plus totalement garantie, au sein de ce collectif qui s'épanouit sans star, évidemment privé d'Eriksen...

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 #EURO2020

🇨🇿🇩🇰 Kasper Dolberg pour le 2-0 ! 💥💥

☄️ Une frappe pleine puissance sur un caviar de Maehle 👌#CZEDEN https://t.co/rXDa47UiPO

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021

2 - Kasper Dolberg est le 1er joueur danois à marquer au moins 2 buts lors d'un match en tournoi majeur depuis Nicklas Bendtner contre le Portugal à l'EURO 2012. Lords. #WALDEN #EURO2020 https://t.co/NwrgyPT6lt

— OptaJean (@OptaJean) June 26, 2021

"J'attendais ça, particulièrement quand j'étais sur le banc, savourait-il à l'issue du carton face aux Gallois. J'en ai parlé au coach et à mes coéquipiers, personne ne veut être remplaçant. Ma patience a fini par être récompensée. J'ai le sentiment d'avoir contribué à quelque chose de grand." Et le meilleur reste peut-être à venir... Le Danemark, contre le Pays de Galles puis la République Tchèque, a fait respecter la logique en profitant de son tableau favorable. Mais mercredi soir, l'impact serait tout autre.Hjulmand assurait, pour évoquer son choix à Amsterdam devant les Gallois, qu'il avait eu un pressentiment et que ça devait se terminer ainsi sur l'ancien terrain de Dolberg, où il s'est révélé. A Wembley, toute la pression sera sur l'Angleterre.Esquisserait-il pour autant un rictus ? "Moi le premier, j’étais choqué qu’après chaque but, il n’exprime rien, explique à l'AFP Didier Digard, l'ancien joueur du PSG désormais entraîneur adjoint à Nice. Puis j’ai découvert une personne extra qui parle, sourit et s’éclate tous les jours." Handicapé par de nombreux pépins la saison dernière, Dolberg renaît.