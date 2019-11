Didier Deschamps (France) : « Être tout de suite performant » / Euro 2020

Souvent raillé pour avoir une certaine chance au moment des différents tirages au sort depuis sa nomination à la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps n’a cette fois pas eu de bonne étoile au-dessus de lui. Placée dans le groupe F avec l’Allemagne et le Portugal, la France a clairement hérité du groupe de la mort dans ce tirage des poules pour l’Euro 2020. « Il y aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé mais c’est comme ça, a concédé le sélectionneur français au micro de W9. On savait les risques qu’il y avait avec un tirage partiel. Au moins, on sait à quoi s’attendre sur deux adversaires, en attendant le dernier qui se qualifiera au mois de mars. »

Deschamps : « On savait les risques »

Pour la première fois depuis 1992, la nation championne d’Europe en titre et celle championne du monde se retrouvent dans la même poule. En y ajoutant la Maanschaft vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 et ce sont les trois derniers vainqueurs des grandes compétitions internationales qui vont se battre pour une place en 8emes de finale. Face à ces concurrents de taille, il n’y aura pas de place pour cogiter ou jouer avec le frein à main. « Il faudra être tout de suite performant dès les matches de poules. C’est souvent le cas maintenant, depuis un petit moment, que ça soit en championnat d’Europe ou durant une Coupe du Monde. Là, on rencontre deux grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment. Notre tout premier match, ça sera face à l’Allemagne chez elle à Munich. Il faudra bien évidemment être au top tout de suite. » Avec des matchs à Munich et à Budapest, les Bleus pourront en tout cas éviter des déplacements trop lointains et élire Clairefontaine comme camp de base. C’est ce qui semble être dans les tuyaux à écouter Deschamps et son staff.