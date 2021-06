Antoine Griezmann (attaquant de l'équipe de France au micro de beIN SPORTS)

« C’était un match difficile, avec le public en face. On a perdu nos habitudes avec le stade plein, on ne s’entendait pas, il y avait un terrain sec et il faisait super chaud. On s’est fait prendre sur un contre. On n’a pas su se trouver, ni mettre les occasions qu’on a eues en première période. Tu le payes cash. En face il y a des grands joueurs, même face à la Hongrie c’est dur. Inquiétant ? Non. On a le groupe pour réagir. On sait qu’on a les joueurs pour faire la différence à tout moment. Il va falloir continuer à apprendre et améliorer deux trois trucs devant. A mettre en place ça. On a l’équipe pour y arriver et j’ai confiance en notre équipe, que ça soit ceux qui ont commencé ou ceux qui sont sur le banc. »



Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France au micro de TF1)

« Ce que Deschamps nous a dit ? De rester positif malgré le contexte et scenario du match. Malgré le contexte et le scénario du match, on s’est donné à 100% et nous sommes allés chercher le nul. Même si au départ ce n’est pas ce qu’on est venus chercher. Il va falloir s’en contenter. Dans ce genre de match, à partir du moment où l’adversaire prend l’avantage, ça rend les choses compliquées. Ils étaient bien organisés. On est déçus bien sûr, mais il faut rester positif. Malgré ça en 1e période, y a eu de bonnes situations. Il a manqué le dernier geste. Mais il y avait de l’adversité aussi. Ils ne se sont pas affolés. On aurait aimé gagner, je le répète. Maintenant, il va falloir se projeter sur le match contre le Portugal. »



Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France au micro de TF1)

« Sur une première période où on doit mener au score, on se retrouve menés sur leur seule occasion. Avec cet appui, ça leur a donné de la force. Ils défendent très bien, ils l'avaient fait aussi contre les Portugais à la 83e. C'est un point. Ce n'est évidemment pas ce qu'on espérait mais vu le contexte, on va le prendre quand même. (...) On a eu de belles occasions en première période. On devait mener au score mais on ne l'a pas fait, c'est le foot aussi. On avait 45 minutes derrière, ils n'ont pratiquement rien eu aussi. On a eu quelques opportunités, on a marqué ce but. Ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on espérait mais il faut l'accepter. »