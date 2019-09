De Gea ne vaut pas Kepa

Petit à petit, Robert Moreno impose sa patte sur l'équipe nationale... Jeudi soir, l'Espagne a livré un match abouti et accompli en Roumanie, affichant de très belles intentions de jeu sur plusieurs séquences, bien loin du triste spectacle livré lors de la dernier Coupe du monde en Russie, autour d'une possession de balle stérile et un manque de mouvement. La victoire a été au rendez-vous (1-2), la cinquième de rang dans les éliminatoires de l'Euro 2020. Pourtant, la Furia Roja est passée tout près de concéder le nul en fin de partie, notamment suite à l'expulsion de Diego Llorente (79e). Fort heureusement, Kepa Arrizabalaga a veillé au grain sur sa ligne, sortant notamment deux parades déterminantes dans les derniers instants.

Le gardien de but de Chelsea prouve à quel point le successeur de Luis Enrique a eu raison de l'installer au poste de numéro 1, au détriment de celui qui apparaissait pourtant incontournable: David De Gea. L'ancien portier de l'Athletic Bilbao n'est pourtant pas le titulaire indiscutable, c'est Robert Moreno qui l'assurait encore à la mi-août sur la Cadenar Ser: "J'aime la compétition entre les gardiens. Kepa n'est pas devant De Gea, et aucun d'entre eux n'est devant Pau Lopez". Difficile de croire le patron du banc de touche espagnol, surtout que le sociétaire de Chelsea a fêté jeudi soir sa quatrième titularisation de rang. David De Gea ne doit pas être dupe non plus...

Le Mancunien semble payer ses erreurs devenues un peu trop régulières en club au cours des derniers mois. Et qui avaient obligé son coach Ole Gunnar Solskjaer à le défendre en fin de saison dernière, notamment au sortir de trois boulettes en quatre matches, qui avaient coûté des buts, et des points, au Red Devils. Celui que certains décrivaient encore comme le meilleur gardien du monde suite aux blessures répétées de l'Allemand Manuel Neuer, semble désormais bien loin de ce statut. Mais à bientôt 29 ans, l'ex-Colchonero n'a évidemment pas encore dit son dernier mot.