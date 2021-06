Danemark : Eriksen a retrouvé ses coéquipiers

Au pied du mur après leurs deux revers contre la Finlande (0-1) et la Belgique (1-2), les joueurs du Danemark ont retrouvé le sourire et reçu un bon coup de boost après la visite réconfortante de leur meneur de jeu Christian Eriksen. Victime d'un malaise cardiaque qui a effrayé la planète entière, le milieu de terrain offensif a vu ses coéquipiers en chair et en os, vendredi. « Cela signifiait beaucoup pour les joueurs qui ne l'avaient pas vu, particulièrement ceux proches de Christian. C'est une chose de le voir en vidéo et une autre de pouvoir le regarder dans les yeux, a expliqué Kasper Hjulmand. C'était bien. L'atmosphère est différente bien sûr, mais c'était bien de le voir lui et sa famille. C'était important pour certains des joueurs ».



« Nous allons être prêts. Nous sommes préparés à venir au (stade) Parken pour une nuit magique... C'est comme si notre Euro débutait maintenant, a continué le sélectionneur de l'équipe scandinave, déterminé à faire un grand résultat contre la Russie pour arracher la qualification. Nous n'en avons pas fini. Nous avons eu un début difficile et ça va commencer maintenant. On est prêts à sortir de ce groupe et à jouer d'autres matches ».