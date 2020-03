Coronavirus : les Coupes d’Europe suspendues, l’Euro reporté ?

Jeudi après-midi, l’UEFA a annoncé l’organisation d’une réunion… mardi prochain pour prendre une décision sur le site ou non à donner aux compétitions européennes, face à la propagation du coronavirus. Un communiqué déjà critiqué étant donné que d’autres instances ont pris des décisions beaucoup plus franches et rapides. A moins que la décision ne soit déjà prise ? L’Equipe annonce en tout cas que la suspension provisoire de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa ainsi qu’un report de l’Euro à 2021 devraient être annoncés lors de cette fameuse réunion.

L’Euro 2020… en 2021 ?

Le quotidien explique que le but serait de pouvoir mener la C1 et la C3 à leur terme, quitte à le faire sur des dates initialement prévues pour l’Euro, prévu du 12 juin au 12 juillet. Ce dernier devrait donc être repoussé à 2021, surtout qu’il manque encore quatre qualifiés, censés jouer des barrages fin mars. Reste, toutefois, à négocier avec la FIFA, qui avait prévu d’organiser un championnat du monde des clubs à l’été 2021. Enfin, les championnats nationaux devraient également être interrompus. Pour rappel, la Liga a été suspendue, tout comme la Serie A. Pour l’heure, la Ligue 1 doit elle se dérouler à huis clos. Mais il serait surprenant que cette mesure tienne ne serait-ce qu'à court terme.

La Liga suspendue pour les deux prochaines journées :