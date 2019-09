Champions d'Europe, les Anglais ?

Il y a un peu plus de vingt ans, l'équipe de France était connue à travers toute l'Europe comme étant la championne du monde des matches amicaux. Face aux grosses cylindrées du Vieux continent, les Bleus avaient pour habitude de réussir de belles prestations et de poser de sérieux problèmes à l'adversité, sans jamais réussir à confirmer lors des grands tournois internationaux. Depuis, fort heureusement, la sélection tricolore a raflé un titre européen et surtout ajouté deux étoiles au-dessus de son blason. De quoi mettre un terme à ce "titre" officieux et un brin moqueur. Désormais, c'est l'Angleterre qui a hérité d'une réputation certes un peu plus plaisante, mais pas forcément gratifiante.

En effet, les Three Lions restent invaincus sur les phases éliminatoires des grandes compétitions depuis bientôt... 10 ans ! Pour trouver date du dernier revers anglais, il faut remonter au 10 octobre 2009, lorsque l'Italien Fabio Capello était encore aux commandes, et que John Terry, Ashley Cole, Frank Lampard ou Rio Ferdinand étaient encore actifs. Ce soir-là, l'Ukraine l'avait emporté (1-0) lors du dernier match qualificatif pour la Coupe du monde 2010. Alors ce mardi soir, à l'heure où le Kosovo va débarquer à Southampton (20h45), la formation britannique aura à coeur de faire perdurer cette série, quatre jours après avoir dynamité la Bulgarie (4-0).

Les Kosovars se présentent a priori en victime expiatoires, incapables de rivaliser véritablement avec leurs adversaires sur le papier. Mais la jeune république occupe néanmoins la deuxième place du groupe A, avec seulement un point de retard, et un match de plus, que ses hôtes du jour. D'où l'importance pour Raheem Sterling et les siens d'empocher trois points qui les rapprocheraient inexorablement du prochain Euro. Une occasion de plus d'aller chercher un titre international qui les fuit depuis 1966, et histoire aussi de confirmer cette quatrième place plutôt inattendue de la Coupe du monde 2018.