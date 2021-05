Championnat d'Europe 2020 : Deschamps s'exprime sur Benzema

"Des détails ? Cela ne viendra pas de moi"



Mardi dans les colonnes de L'Equipe, Karim Benzema avait exprimé certaines de ses pensées après son retour chez les Bleus dans l'optique de disputer le prochain Championnat d'Europe (du 11 juin au 11 juillet). Il avait notamment évoqué la discussion avec Didier Deschamps, qui ne lui a jamais assuré une présence dans la liste pour le tournoi continental : "On a parlé de beaucoup de choses, c'était une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous.La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c'est qu'on avait fait un grand pas ensemble, et que c'était positif", avait glissé l'avant-centre, qui portera le numéro 19 lors de la compétition.Ce mercredi, le sélectionneur des Bleus a confirmé être dans la même disposition que le natif de Lyon."Karim a dit ce qu’il avait ressenti, moi aussi j’ai dit ce que j’avais ressenti. Je ne vais pas rentrer dans des discussions plus précises que ça.. Cette discussion s’est bien passée. Quand je dis que ce n’est pas un problème 'lui et moi', il y a un groupe. Un groupe à gérer. Il a été dans ce groupe et il y revient. Donc voilà la situation", a clamé Deschamps.De façon générale, celui qui a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger s'est rapidement intégré, ce mercredi lors des retrouvailles à Clairefontaine. "Que ça intéresse à l'extérieur oui, il est heureux d'être là., a jugé Deschamps.