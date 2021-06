Cesar Azpilicueta, un retour surprise

Cesar Azpilicueta a l'occasion d'être le dixième joueur de l'histoire à remporter la Ligue des Champions et l'Euro la même saison. Pour le défenseur de Chelsea qui n'avait plus été appelé en sélection depuis novembre 2018, une telle fin de saison était loin d'être évidente. Autant à cause du statut de son club sur la scène continentale que de sa relation avec la Roja. Capitaine de Blues qui n'étaient pas favoris en C1, l'ancien joueur de l'OM a passé plusieurs années loin de la sélection espagnole avant de revenir par la grande porte avec une convocation pour l'Euro. Les absences de certains cadres dont Sergio Ramos ont profité au joueur de 31 ans qui reste sur une saison remarquable. Il s'est rendu indispensable à la défense de Chelsea et devrait hériter d'un statut de titulaire à l'Euro. Pour la première fois depuis la préparation de l'Euro 2016, le natif de Pampelune est susceptible de débuter deux matchs consécutifs dans le onze de la sélection espagnole.

Une convocation pour ne plus avoir de regrets

La 25eme et dernière sélection en date de Cesar Azpilicueta remonte au 18 novembre 2018 avec une entrée en jeu lors d'un amical face à la Bosnie-Herzégovine. Depuis, il a été snobé malgré son importance à Chelsea. Laissé de côté par Luis Enrique depuis ce jour-là, le capitaine de Chelsea n'a jamais perdu l'espoir de revenir un jour en sélection. Ses efforts au quotidien et sa détermination ont désormais été récompensés avec une possibilité de pouvoir enfin s'affirmer avec le maillot de la Roja. « J'ai toujours regardé les listes mais je ne pouvais rien faire de plus que de travailler au maximum avec mon club car c'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Nous sommes nombreux à prétendre à une place en sélection et c'est difficile d'y arriver » a reconnu en conférence de presse celui qui regrette de n'avoir pas réussi à être aussi bon en sélection qu'en club. L'opportunité de se rattraper vient de lui être donnée par Luis Enrique. Même s'il sera mis en concurrence avec Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta va pouvoir compter sur son expérience et sa polyvalence pour se faire sa place. Capable de jouer dans l'axe comme à droite, dans une défense à trois ou à quatre, le joueur de Chelsea peut espérer s'imposer au sein de la sélection espagnole. Mais aussi rentrer à la surprise-générale dans les livres d'histoire avec un doublé continental complètement fou pour un joueur qui n'était pas attendu à ce niveau-là.