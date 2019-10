Ces Diables gagnent tout

Terminer l'année 2019 invaincue, c'est possible pour la Belgique... Mieux, les Diables Rouges sont toujours en lice pour un carton plein sur l'année civile ! Leur huitième sortie de l'année s'est achevée, comme les sept précédentes, par un succès. Les Diables Rouges l'ont emporté au Kazakhstan (0-2), dimanche, lors de la huitième journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Déjà qualifiée, la Belgique a tout de même enchaîné en alignant une belle équipe, emmenée par Eden Hazard, face à un adversaire déjà éliminé. Titulaire en pointe, l'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi a montré la voie en reprenant un bon centre du joueur de Leicester Dennis Praet (21e). A croire, à l'image d'Olivier Giroud, que cirer le banc des Blues n'empêche pas de débuter et de marquer en sélection ! D'un bon enchaînement, le Parisien Thomas Meunier a doublé la mise en bonifiant une ouverture lumineuse de son capitaine Hazard (53e).

Meunier: "Tout le monde est fracassé"

"On a tous donné énormément, a assuré le latéral du PSG au micro de L'Equipe. Tout le monde est fracassé, on peut être fier de nous car ce n'était pas un match facile. Ce n'est pas le genre de déplacement évident et on a bien géré ça. Il (Eden hazard, ndlr) m'a mis une bonne passe, j'avais vu que leurs latéraux jouaient haut et je lui avait dit en revenant après la pause. La passe était parfaite. Vingt-quatre points sur 24, c'est magnifique."

Avec ce bilan parfait, les joueurs de Roberto Martinez prennent provisoirement six longueurs d'avance sur les Russes en tête du groupe I, avant de visiter la Russie en novembre. Le prochain rassemblement sera l'occasion d'aller chercher un remarquable 10/10. Et de s'affirmer un peu plus comme le leader légitime du classement Fifa.