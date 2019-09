Bosnie-Herzégovine: Prosinecki a démissionné

Robert Prosinecki, sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, a démissionné dimanche soir après la défaite de son équipe en Arménie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 (4-2). En six journées dans le Groupe J, les Bosniens ont encaissé trois défaites et ne sont que quatrièmes, derrière l'Italie, la Finlande et l'Arménie, avec sept points. La qualification directe semble très compromise, même si leur bonne Ligue des Nations leur offrirait une seconde chance via les barrages. Prosinecki n'a pas voulu attendre plus longtemps, il assume déjà son échec et quitte le poste qu'il occupait depuis janvier 2018.

BREAKING: Robert Prosinecki has resigned as Bosnia-Herzegovina coach.



Good decision. Hopefully someone could lead us to #EURO2020 via the playoff pic.twitter.com/m9xM897tnk — BiHfootball (@BiHFootball) September 8, 2019