Karim Benzema a traversé les deux premiers matches des Bleus au championnat d'Europe sans la moindre réalisation réussie. Toutes ses tentatives ont été vouées à l'échec. L’avant-centre du Real est même toujours à la recherche de son premier but en phase finale de cette épreuve continentale. Malgré sa confiance en soi et son immense vécu, l’ancien Lyonnais ne peut pas rester indifférent face à cette série noire. Toutefois, il n’est pas abattu pour autant.



Les Bleus ont confiance en Benzema



Benzema garde la confiance totale de son coach Didier Deschamps. Et, ses coéquipiers le soutiennent également. Ces derniers le sentent d’ailleurs déterminé et imperturbable face à la mauvaise passe. C’est ce qu’a notamment assuré Lucas Digne ce lundi, précisant aussi que la stérilité actuelle de KB9 n’est pas un sujet de conversation entre les joueurs. "On ne discute pas de ça, je ne sens personne affecté par rapport à ça, a-t-il assuré. On connait sa qualité. Il fait énormément pour l'équipe, il est très mobile et bouge énormément. Quand le premier but va arriver, ce sera comme le robinet, comme a dit Antoine (Griezmann). Il n'y a aucune question au sein du groupe. »