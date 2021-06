Malgré un titre de Champion du monde 2018, la cicatrice après la défaite en finale de l'Euro 2016 face au Portugal (0-1, après prolongation) n'est pas encore refermée. A l'image du poteau trouvé par André-Pierre Gignac dans les dernières secondes du match, les occasions loupées lors de cette finale au Stade de France hantent encore les joueurs de l'équipe de France.

Pogba : "Je l'ai encore là"



Au cours d'un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Paul Pogba (28 ans) a avoué ne pas encore avoir digéré cet échec en finale contre les Portugais, à domicile. "Je l'ai encore là par rapport à l'Euro. Cela n'a pas changé. Une autre équipe est venue prendre cette coupe chez nous. Bien sûr que ça reste ! On a gagné la Coupe du Monde, franchement c'était un mal pour un bien.



Maintenant on n'est pas venus ici pour participer à l'Euro et juste être une belle équipe qui y a participé. On veut ! On veut gagner cela, on veut aller chercher la victoire, on doit être motivés. On doit en vouloir plus que les autres", a expliqué le milieu de Manchester United. Cinq ans après ce terrible souvenir, Paul Pogba et les Bleus espèrent enfin remporter le titre.