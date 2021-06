Bleus : Mourinho totalement fan de Benzema

José Mourinho, le nouvel entraîneur de l'AS Roma, suit toujours attentivement le monde du football. Considérant l'équipe de France comme favorite pour le Championnat d'Europe (11 juin au 11 juillet), le technicien lusitanien est admiratif de la dimension prise par Karim Benzema, son ancien attaquant du côté du Real Madrid, entre 2010 et 2013. Chroniqueur pour le Sun durant le tournoi continental, Mourinho s'est montré très élogieux envers l'attaquant des Bleus dans son papier du jour.

Benzema, un atout pour voir la meilleure version de Mbappé ?

"Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c’est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid. Et pour Cristiano, être amoureux d’un autre attaquant, cela signifie qu’il fait beaucoup pour Cristiano. Et Karim fait beaucoup pour chaque attaquant qui joue autour de lui. Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n’est pas égoïste dans son jeu. Sa vision de jeu est incroyable, la façon dont il aime jouer au football, c’est d’évoluer beaucoup de liberté", a souligné Mourinho.



Pour le technicien lusitanien, le trio formé par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema pourrait être maximisé par la capacité de ce dernier à s'associer de la manière la plus judicieuse possible. "Karim Benzema fera ressortir le meilleur de Kylian Mbappé, comme il l’a fait à Madrid avec Cristiano Ronaldo. Comme Harry Kane avec Heung-Min Son. […] Ces interactions sont très importantes et je crois que Karim Benzema, dans cette équipe de France, peut le faire très, très bien", a expliqué José Mourinho. Premier test, mardi à Munich face à l'Allemagne (21 heures).