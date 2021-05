Kylian Mbappé fait aujourd’hui partie des tous meilleurs joueurs au monde. Mais, il n’est pas encore LE meilleur. L’attaquant du PSG le sait et il est bien déterminé à atteindre le sommet. Dans un entretien accordé à TF1, il vient d’exprimer son objectif de devenir un jour le numéro 1, tout en soulignant que ses principales aspirations sont surtout d’ordre collectif.

« Présomptueux de dire que je veux le Ballon d’Or »

« Le Ballon d’Or ? Le premier but, il est collectif et c’est de gagner les plus grands trophées. Mais un Ballon d’Or c’est un objectif pour tout joueur qui aspire à être le meilleur. Et j’en fais partie. Mais c’est trop présomptueux d’en parler », a déclaré l’avant-centre tricolore.



Si Mbappé est cité parmi les plus grands, c’est aussi parce qu’il a été adoubé par une légende de ce sport, en l’occurrence Pelé. Des compliments qu’il n’a pas oubliés : « Quand le roi du football parle de vous, ça fait plaisir. Ça doit m’encourager à continuer et à bien travailler. Le plus grand aboutissement c’est de rendre l’affection qu’on vous donne en aidant vos équipes respectives ».

Il vise le doublé Mondial - Euro avec les Bleus

Dans l’immédiat, Mbappé va tenter d’aider le PSG à remporter la Coupe de France et éventuellement la Ligue 1. Puis, ça sera le cap vers Clairefontaine pour retrouver l’équipe de France avec cet Euro au programme. « L’objectif, c’est toujours le même pour une grande nation de football, c’est d’essayer de remporter la compétition et faire honneur aux Français. En jouant en équipe ».



Si les Bleus sont sacrés durant cette compétition, ils rééditeront l’exploit de la génération 1998-2000. Mbappé y pense forcément : « Qui ne rêve pas du doublé ? Je ne suis pas une exception. On veut toujours gagner et ça serait un exploit extraordinaire, a-t-il déclaré. On va essayer de repartir avec la victoire. Avoir la reconnaissance de tout un pays, c’est important pour nous et on a envie de rendre ça avec un succès. »

Mbappé réitère son souhait de jouer les JO

Après le Championnat d'Europe, il y a peut-être les Jeux Olympiques de Tokyo. Il n’est pas sûr qu’il prenne part à cette épreuve, mais la certitude est que, comme on le pouvait soupçonnait, le natif de Bondy en a grandement envie. « Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de disputer les Jeux Olympiques. Après, je ne décide pas. Mais j’espère les faire au moins une fois dans ma vie ».