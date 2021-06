Bleus - Mbappé : "On est affamé !"

Kylian Mbappé va disputer son premier Championnat d'Europe sous le maillot de l'équipe de France, lui qui avait débuté dans un grand tournoi - en crevant l'écran - lors du mondial gagné en Russie, il y a déjà trois ans. Alors forcément, sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich contre l'Allemagne ce mardi soir (21 heures sur beIN SPORTS 1), le champion du monde espère démontrer la faim des hommes de Didier Deschamps. Sondé par RTL et M6 quant au début de la compétition, il a confié ses ambitions.



Mbappé assume le statut de favori des Bleus

"Là on ne peut pas se permettre de commencer timidement, (…) on est prêt à attaquer d'entrée et je pense que ça peut nous servir aussi. Jouer l'Allemagne, ça vous met tout de suite dans le bain et dans l'intensité des grandes rencontres", a-t-il expliqué, au sujet de l'opposition contre les champions du monde 2014. Désireux de marquer l'histoire de son sport, le natif de Bondy a clairement assumé le statut de favori des Bleus pour le tournoi continental. "On a faim, on veut gagner. On est dans un moment où on peut vraiment faire de belles choses, on le sent, tout le monde le sent. Maintenant il faut garder cette envie, on veut laisser notre nom dans l'histoire. (…) Gagner le Championnat d'Europe ça commence par là et on est affamé bien sûr", a-t-il clamé.