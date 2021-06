Bleus : Lloris espère une "grande performance collective" contre l'Allemagne

Hugo Lloris est conscient de l'attente autour de l'équipe de France, qui commencera son Championnat d'Europe mardi soir à Munich contre l'Allemagne (21 heures). Le capitaine des Bleus, qui a déjà affronté la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2014 - élimination en quarts de finale - et dans le Championnat d'Europe 2016 - victoire de la France en demi-finale -, s'attend à un match disputé.



"Il y a une équipe championne du monde en titre et les Allemands qui sont dans une phase de reconstruction et ont rappelé des anciens. Mais c’est une grande nation du football avec des joueurs qui ont l’habitude de gagner des titres en club. Ils seront très motivés à l’idée de débuter une nouvelle compétition qui plus est à domicile. On s’attend à un match très difficile pour ces débuts dans le tournoi", a-t-il expliqué ce lundi en conférence de presse.

La recherche de la maîtrise contre l'Allemagne



Le trio composé par Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé monopolise l'attention mais pour le gardien des Spurs de Tottenham, il faudra d'abord penser collectivement face à l'Allemagne. "Je peux comprendre qu’il y ait de la crainte chez nos adversaires, qu’on en fasse des éloges mais demain, ils seront surveillés. Si on veut faire un grand résultat, cela passe par une grande performance collective. Ce qu’on recherche avant tout c’est une maîtrise dans tous les secteurs du jeu sur le terrain et obtenir un résultat", a jugé le natif de Nice.







Par ailleurs, il est aussi revenu sur la polémique survenue entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, relativisant largement la portée de ce petit épisode. "Pour être honnête, cela a fait beaucoup plus de bruit à l’extérieur qu’en interne. Olivier et Kylian ont eu une discussion le lendemain du match mais il n’y a rien d’anormal. C’était un petit différend. Ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire mais en aucun cas cela n’a affecté l’équipe ou le collectif. Les choses ont été prises de la bonne manière, Kylian ressentait certainement le besoin de s’exprimer. À présent, place au plaisir, au jeu et au terrain."