Les Bleus ont parfaitement entamé leur préparation pour l’Euro en étrillant le pays de Galles à Nice (3-0). Certes, leur tâche a été facilitée par la supériorité numérique dont ils ont bénéficié durant la majeure partie du match, mais le sentiment du devoir accompli est bien là. Sérieux et appliqués, ils l’ont emporté 3-0. Un résultat et un rendement dont ils se sont félicités au coup de sifflet final, tout en promettant de corriger les quelques manques affichés lors des prochains matches.



Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« Il y a eu de bonnes choses. Evidemment, en étant à 11 contre 10, ça nous a facilité la tâche. On a eu une bonne maitrise technique et donc des occasions. Par rapport à la semaine du travail, c’est bien. Maintenant, on va entamer la deuxième semaine. Avec un peu plus de réussite ça aurait pu être encore plus lourd. C’est bien pour une 1e phase. Animation offensive ? C’est des discussions, (qu’on a eues) à l’entrainement et au paper board. Il n’y a pas de position fixe (pour les trois de devant), je leur laisse une totale liberté. Mais à la perte du ballon, ils savent ce qu’ils doivent faire. Je ne veux pas que les trois soient déconnectés. Leurs profils sont spécifiques, mais complémentaires (…) Benzema malheureux oui, mais bien présent avec son aisance technique. Un but lui aurait fait plaisir, et m’aurait fait plaisir aussi. S’il les garde pour après… Après, il s’inscrit dans un collectif et on a pu le voir ce soir. »



Karim Benzema (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Bien, très bien. J’ai eu de bonnes sensations après une bonne semaine de travail. Ça monte en puissance. Je me suis bien senti tout au long du match. C’est de bon augure pour la suite (…) On a tenté, et c’est passé mais c’est un peu difficile. On aura le temps de peaufiner. Mais on a fait un très bon match. Je n’ai pas marqué ? L’essentiel, c’est de se créer les occasions, gagner et essayer de faire mieux la prochaine fois. Le sentiment en enfilant le maillot bleu ? Beaucoup de fierté, de joie et envie de jouer. »



Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« On était un peu fatigués, cela s’est surtout vu en première période car on a eu du mal à se mettre dans le match. Mais c’est normal, on a fait une bonne préparation. Ils étaient à 10 et c’est dommage. On a essayé de faire le mieux possible devant. Il y a encore 2-3 trucs à régler. On va voir la vidéo, voir les mouvements entre nous, et travailler sur ce système. Comment on s’est senti avec Benzema et Mbappé ? Bien, on a essayé de se mettre dans les meilleures conditions. Mais ce n’est que le premier match. On va continuer à travailler pour faire mieux. Le but que je marque ? Oui, j’en suis très heureux. J’aimerai bien le revoir ».



Jules Koundé (défenseur de l'équipe de France sur la chaine L'Equipe) :

"Cela représente beaucoup de choses, c'est la récompense d'un long travail. J'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure, je vais tout faire pour. Je me suis senti plutôt bien. Cela m'a facilité les choses qu'on soit à 11 contre 10. Tout le monde sait que je suis défenseur central mais à chaque fois que le coach fait appel à moi à ce poste, j'essaie de remplir ma fonction, c'est à dire bien défendre puis me projeter en attaque. Quand je suis rentré dans cette équipe j'avais l'ambition d'avoir un peu de temps de jeu. J'ai essayé de bien m'entraîner pour montrer au coach que s'il avait besoin de moi je répondrai présent. On a bien joué, il y a eu de bonnes combinaisons, de bons mouvements collectifs. Pour une première, c'était intéressant."



Hugo Lloris (gardien et capitaine de l'équipe de France sur la chaine L'Equipe) :

"Je pense que dans l'ensemble c'est positif. Le premier quart d'heure a été un peu difficile, les jambes un peu lourdes. C'était lié peut-être à la charge de travail dans cette préparation. Mais on est monté crescendo dans ce match, on a très bien fini. Après, bien-sûr, c’était plus facile à 11 contre 10. Le plus important 'est qu'on gagne. Célébrer la 100e en tant que capitaine avec le clean-sheet, c'est encore mieux. Pour la confiance aussi. On va continuer de travailler, savourer la victoire. Il y a encore beaucoup de travail devant nous."