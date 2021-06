Bleus : Les compositions de France-Suisse

La Suisse ne change rien

L'équipe de France ne veut pas s'arrêter en chemin. Opposée à la Suisse ce lundi soir à Bucarest à l'occasion de son huitième de finale du Championnat d'Europe (21 heures), la sélection dirigée par Didier Deschamps ambitionne de continuer sa route dans le tournoi continental. Devant près de 1 700 supporters de la sélection tricolore, la France va évoluer avec trois centraux contre la Nati., tandis que Benjamin Pavard et Adrien Rabiot seront sur les côtés en tant que pistons. Devant eux, le duo composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba sera présent, au même titre que le trio formé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.Si Didier Deschamps va donc de nouveau utiliser un schéma avec trois défenseurs, comme contre l'Albanie en novembre 2019, la Suède en septembre 2020 et la Croatie en septembre 2020, Vladimir Petkovic va lui rester fidèle à son schéma de jeu. Ainsi, la Suisse sera articulée dans un dispositif en 3-4-2-1 avec notamment les présences de Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Breel Embolo et Haris Seferovic.: Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé.: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic.