L’équipe de France a frappé fort lors de son entrée en lice au Championnat d'Europe avec sa victoire au détriment de l’Allemagne (1-0). Un succès dont Paul Pogba a été le grand artisan. La Pioche a sorti le grand jeu ce soir-là, avec une prestation XXL. Une prestation qui tranche avec ce qu’il a pour habitude de montrer en club. Alors pourquoi ce contraste récurrent chez l’ancien Havrais ?

Un Pogba plus épanoui en Bleu

Youri Djorkaeff, ancien international français, a tenté d’avancer une explication à ce surprenant état de fait. « Pogba ne déçoit pas souvent en équipe de France. Peut-être qu'il est dans son environnement, avec des gars qui le connaissent bien : on sent un joueur totalement différent qu'en club », a indiqué le champion du monde 1998 lors d’une intervention sur RMC. Une opinion qui s’entend parfaitement, mais qui ne doit pas trop faire plaisir du côté d’Old Trafford. En revanche, Didier Deschamps et ses hommes doivent se féliciter que ça soit dans ce sens, plutôt que dans l’autre.