Bleus : La France qualifiée pour les huitièmes de finale

Didier Deschamps peut avoir le sourire, en ce lundi soir. Après les succès du Danemark contre la Russie (1-4) et de la Belgique face à la Finlande (0-2), l'équipe de France s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale du Championnat d'Europe, avant même de jouer face au Portugal, mercredi soir à Budapest (21 heures). Pour rappel, dans ce tournoi continental à six groupes, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes, tout comme les quatre meilleurs troisièmes. Après sa victoire face à l'Allemagne (1-0) puis son nul contre la Hongrie (1-1), la France était assurée de finir dans les trois premiers du groupe F.



Dans le groupe C, l'Autriche s'était imposée face à l'Ukraine (0-1) et il ne restait plus que la Belgique gagne face à la Finlande ou que le Danemark s'impose face à la Russie (dans le groupe B) pour que la France soit officiellement qualifiée. En effet, le troisième du groupe B compte lui aussi 3 points maximum, comme l'Ukraine dans le groupe C suite aux résultats de ce lundi soir. Donc la France, même si elle devait s'incliner face au Portugal, terminerait dans les quatre meilleurs troisièmes de groupe. Ceci étant, vu l'esprit compétitif de Didier Deschamps et des Bleus, le match contre le Portugal ne sera pas pris à la légère, surtout vu l'opposition que devrait proposer la sélection menée par Cristiano Ronaldo. La France remportera le groupe F en cas de victoire, ou si elle fait match nul et que dans le même temps, l'Allemagne ne s'impose pas face à la Hongrie.