Bleus : Deschamps veut "obtenir le meilleur résultat possible" face au Portugal

"Il faut respecter le jeu"

Qualifiée depuis lundi soir pour les huitièmes de finale du Championnat d'Europe, l'équipe de France ne va pas galvauder son dernier match dans ce groupe F, mercredi soir face au Portugal à Budapest (21 heures). La sélection tricolore, si elle devait conserver la tête de la poule après cette rencontre, affronterait alors la Suisse ou l'Ukraine en huitièmes de finale du tournoi. Désireux de maintenir une dynamique positive, Didier Deschamps a affirmé son ambition ce mardi en conférence de presse. "Il faut jouer ce match pour chercher le mieux possible", a-t-il expliqué, sans dévoiler si il allait effectuer des changements dans son onze de départ par rapport aux titulaires alignés face à la Hongrie, samedi."Aujourd'hui, on a l'assurance d'être en huitièmes de finale. Ce qui nous offre une certaine tranquillité, qui ne va pas à l'encontre de l'ambition qui est la nôtre", a clamé le sélectionneur des Bleus, avant de développer :Peiné par la blessure d'Ousmane Dembélé, il a eu quelques mots pour le joueur, qui pourrait être absent durant les quatre prochains mois. "C'est un moment triste pour lui et le groupe aussi. On perd un atout offensif. Entre chaque match, je réfléchis toujours (au sujet des blessures, ndlr). Je dois toujours garder l'équipe la plus compétitive pour obtenir les meilleurs résultats".