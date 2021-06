Et si le Championnat d'Europe de Kylian Mbappé commençait maintenant ? C'est l'avis de Djibril Cissé. Ancien buteur émérite des Bleus, passé par les plus grands clubs, Cissé a évoqué son lointain héritier sur le front offensif tricolore. Un héritier qui est resté muet depuis le début de la compétition. En effet, le prodige de Bondy n’a pas encore marqué depuis l'entame du tournoi continentale. Et ce, malgré 8 tirs tentés (dont 3 cadrés). Rien de bien alarmant pour le vétéran Cissé.

"Il a été décisif sans marquer"

« Je ne pense pas qu’il soit frustré de ne pas avoir marqué encore. Ce que je vois de lui, de son jeu, ne me parait pas inquiétant. Il a été décisif, même sans marquer, ce qui lui permet de soigner sa confiance. Qu’il soit à zéro but en ce moment ne change rien à son statut », a ainsi confié Cissé dans les colonnes de l'Equipe.



« Pour Kylian, c’est un peu comme si la compétition commençait maintenant. Ok, il fallait sortir de ce groupe de la mort, mais franchement personne n’en doutait. S’il marque en huitièmes, en demie et en finale, on ne se souviendra pas qu’il n’a pas marqué en phase de groupes. Et puis, je suis convaincu que d’entendre qu’il est le seul des trois à ne pas avoir marqué est un shoot d’adrénaline pour lui », a ajouté l'ancien fleuron de l'AJA.