Bleus : 14 000 spectateurs autorisés pour France-Allemagne

L'équipe de France va commencer, doucement, à s'habituer de nouveau à jouer devant des spectateurs. Victorieuse du pays de Galles mercredi à Nice (3-0), elle évoluera devant 5 000 invités, mardi pour son dernier match de préparation au Championnat d'Europe, face à la Bulgarie au Stade de France. Ensuite, il sera temps d'entamer, enfin, le tournoi continental, avec une première affiche face à l'Allemagne à Munich, le mardi 15 juin (21 heures). Ce vendredi, les autorités de Bavière ont donné le feu vert pour l'accueil de 14.000 spectateurs par match à l'Allianz Arena.

67 000 spectateurs pour Hongrie-France ?



"La Bavière va mieux, la normalité revient. Avec un protocole sanitaire strict, des tests et des masques, le remplissage du stade sera autorisé à 20%, soit environ 14.000 spectateurs", a annoncé le chef du gouvernement régional, Markus Söder. Ainsi, l'Allianz Arena, qui sera le théâtre des rencontres de la Mannschaft contre les Bleus, le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin), ainsi qu'un quart de finale le 2 juillet, va reconnaître la joie de voir des spectateurs, ce qui n'est plus le cas depuis mars 2020 et l'instauration du huis clos.



Contre la Hongrie, le 19 juin prochain à 15 heures, l'équipe dirigée par Didier Deschamps pourrait même évoluer devant 67 000 personnes sur la pelouse du Ferenc-Puskas de Budapest car les autorités n'ont pas fixé de jauge dans les tribunes.