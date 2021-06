Belgique : Nouvelles "positives" pour De Bruyne et Hazard

Avec quels joueurs la Belgique affrontera l'Italie, vendredi en quarts de finale du Championnat d'Europe ? Victorieuse face au Portugal dimanche soir sans avoir été impériale au niveau du jeu (1-0), la sélection dirigée par Roberto Martinez ne sait pas encore si elle pourra s'appuyer sur Kevin De Bruyne et Eden Hazard, touchés face au Portugal. Le premier a dû sortir sur blessure dès la 48ème minute en raison d'une douleur à la cheville après une intervention dangereuse de Palhinha. Quant au second, il s'était touché l'arrière de la cuisse, au cours de la seconde période.

De l'espoir avant le quart face à l'Italie

Ce lundi en conférence de presse, Roberto Martinez a fait le point sur les blessures subies par son équipe. Annonçant que Simon Mignolet allait quitter le groupe pour motif d'une blessure au genou, il a été plus optimiste quant à ses deux stars. "J'ai des nouvelles positives concernant Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Ils n'ont pas subi de blessures graves et restent avec le groupe. Notre plus grande préoccupation en ce moment est le facteur temps, car le match contre l'Italie approche à grands pas. Kevin et Eden ne seront probablement pas en pleine forme, mais nous allons mettre à profit chaque jour pour qu'ils le soient le plus rapidement. Si nous passons le tour, ils seront de toute façon prêts pour la demi-finale." Dans le dernier carré, la Belgique pourrait retrouver l'équipe de France, le mardi 6 juillet à Londres, pour ce qui serait alors une revanche de la demi-finale qui s'était déroulée en Russie, il y a trois ans. La France s'était imposée (1-0) avant d'être sacrée championne du monde par la suite.