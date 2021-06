Belgique : Mourinho pointe le manque de travail d'Hazard

La Belgique, d'abord menée au score, s'est montrée capable de renverser le Danemark, notamment grâce à un Kevin De Bruyne étincelant, jeudi soir à Copenhague (1-2). Entré en jeu, le meneur de Manchester City a délivré une passe décisive et inscrit un but en faveur des Diables Rouges. Eden Hazard, lui aussi, est entré en jeu lors de la seconde mi-temps, mais son impact n'a pas été aussi important, même si il a été passeur décisif pour De Bruyne. José Mourinho, ancien entraîneur d'Hazard chez les Blues de Chelsea, a exprimé sa pensée sur l'actuel élément du Real Madrid, qui n'a pas été épargné par les blessures avec le club merengue cette saison, et demeure pour le moment un remplaçant de luxe avec la Belgique, en raison de sa condition physique.



"La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. C’est un joueur extraordinaire avec un entraînement terrible. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement", a commenté Mourinho auprès de TalkSPORT. Soulignant la vie calme menée par Hazard, centrée autour de sa famille, le nouvel entraîneur de l'AS Rome a synthétisé son propos par la suite : "Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent."

Un Hazard au top de sa forme d'ici la fin du tournoi ?

Songeant au Championnat d'Europe, en sachant que la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi continental, Mourinho a affiché peu de doute sur la montée en puissance possible d'Hazard dans la sélection de Roberto Martinez. "Il est de retour avec la Belgique, de retour sur la grande scène, on sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment. Mais il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs. Donc je crois que la Belgique va terminer le Championnat d'Europe avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art", a commenté le natif de Setubal. Face à la Russie (3-0), puis le Danemark (1-2), Hazard n'a disputé que 49 minutes de jeu. Lundi, face à la Finlande (21 heures), le joueur pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent, dans l'optique de gagner des sensations avant la phase finale du tournoi continental.