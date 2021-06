Belgique : Mertens se méfie de l'Italie

Une Italie en confiance

Parvenue en demi-finale lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Belgique espère faire mieux lors de ce Championnat d'Europe.. Alors, vendredi soir à l'occasion du quart de finale qui se déroulera à Munich, la méfiance est de mise du côté de la Belgique.Avant-centre de Naples depuis 2013, l'attaquant de la Belgique Dries Mertens n'a pas masqué son sentiment avant l'opposition contre la Nazionale, composée par de nombreux adversaires connus des terrains de Serie A. "C’est un match spécial pour moi. J’habite en Italie depuis 8 ans et je connais tous les joueurs.. Il y a un bon mix de joueurs d’expériences et des jeunes de qualités. Ils sont en train de faire un beau parcours", a-t-il expliqué ce mercredi en conférence de presse.Conscient qu'il n'est pas à son meilleur niveau dans ce tournoi continental, Mertens - titularisé deux fois lors de la compétition - a salué la capacité de l'équipe à garder le score, comme cela a été le cas, dans une grande souffrance, face au Portugal., a-t-il indiqué. Touchés lors du tour précédent, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont incertains pour le match face à l'Italie mais la Belgique pourra compter sur Romelu Lukaku - auteur de 3 buts depuis le début tournoi - afin de mettre en danger l'Italie.