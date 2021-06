Belgique - Mertens : "Le grand favori, c'est la France"

Demi-finaliste de la dernière coupe du monde en Russie, la Belgique entrera en lice samedi soir dans le Championnat d'Europe, avec une rencontre à Saint-Pétersbourg face à la Sbornaïa dans la poule B, qui comportera également le Danemark et la Finlande. Ce jeudi en conférence de presse, Dries Mertens a dressé un tableau des favoris pour le tournoi, avec la France au premier rang. "Le grand favori, c'est la France. Et l'Angleterre. Ils joueront (possiblement) six matches à la maison. C'est pas mal non plus. Il y a aussi l'Italie. Et la Belgique", a-t-il assuré.

Mertens se méfie de la Russie