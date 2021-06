Le Belgique a terminé en tête de son groupe lors du premier tour de l'Euro 2020. Si les Diables Rouges ont signé trois victoires en trois matchs, Eden Hazard n'a quant à lui été titulaire qu'à une seule reprise (lors de la dernière rencontre, face à la Finlande). Après avoir passé une nouvelle année compliquée en raison d'un physique défaillant, le joueur du Real Madrid rassure Roberto Martinez.



Et pourtant, le sélectionneur de la Belgique a avoué avoir stressé ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est ce qu'il a confié à ESPN : « Ça a été un long processus avec Eden (Hazard). Je dois avouer que j'ai été inquiet à son sujet parce qu'il n'appréciait plus la vie. Son corps ne réagissait plus comme il le faisait ces quinze dernières années et c'était difficile. Eden n'avait jamais été blessé quand il jouait en France et n'avait manqué que vingt matchs en huit saisons de Premier League. »

« Quand Eden est heureux, nous sommes une bien meilleure équipe »

Et Martinez de raconter l'une de ses entrevues avec le Madrilène : « Quand j'ai vu Eden en mars dernier, il était mal et avait le moral en berne. Mais à partir de ce moment, je crois qu'il a décidé de travailler avec l'intention de redevenir heureux et je pense qu'au niveau timing, on a été chanceux. (...) Contre la Finlande, c'est la première fois que je l'ai vu content depuis un long moment. Et quand Eden est heureux, nous sommes une bien meilleure équipe. » Pas rassurant pour le Portugal qui affrontera les Belges ce dimanche (21h) en 8e de finale de l'Euro.