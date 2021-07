Lors du quart de finale du championnat d'Europe entre la Belgique et l’Italie, Valérie Courtois, la sœur du gardien de but des Diables Rouges, a eu la très mauvaise idée d’allumer Leonardo Spinazzola sur les réseaux sociaux. Alors que ce dernier se trouvait au sol après avoir contracté une sérieuse blessure au tendon d’Achille, elle a insinué qu’il s’agissait d’une simulation. "C'est ce qu'on appelle les vices du métier", a-t-elle écrit. Une phrase qu’elle a regretté amèrement après avoir constaté que l’arrière azzurro était bien blessé.

Courtois pas très courtoise



Valérie Courtois, qui est une volleyeuse professionnelle, a eu honte de sa sortie. Mais, fort heureusement, elle n’a pas manqué de rectifier le tir. Lundi, elle s’est fendue d’un message d’excuses envers le joueur de la Roma : « Je suis vraiment désolée d'apprendre que l’Euro de Spinazzola se termine de cette façon, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Je m'excuse pour ma réaction sur le moment et j'espère vraiment qu'il se remettra bien ! ». Pour rappel, Spinazzola va devoir observer plusieurs mois d’indisponibilité à cause de sa blessure. En fin de semaine dernière, et après avoir quitté ses coéquipiers de la Squadra, il a subi une intervention chirurgicale en Finlande.